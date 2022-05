Serie A, il Bologna supera in trasferta il Genoa 1-0

Il Bologna chiude la propria stagione con un sorriso, battendo in trasferta il Genoa per 1-0 grazie alla rete di Barrow.

Entrambe le squadre non avevano più nulla da chiedere al proprio campionato: la squadra di Mihajlovic termina a quota 46 punti in classifica, mentre quella di Blessin, già retrocessa dalla scorsa giornata, non riesce nell'intento di salutare la Serie A quantomeno con un successo.

Pochissime le emozioni nel primo tempo, con i padroni di casa che ci provano per primi dopo una manciata di minuti dal fischio d'inizio: Criscito mette al centro, Portanova controlla e tenta la mezza rovesciata che Bardi neutralizza in corner.

A ridosso della mezz'ora pericolosissimi anche gli ospiti con De Silvestri, che colpisce di testa su un traversone da sinistra chiamando Semper ad una grande risposta in tuffo. Il portiere genoano è bravissimo anche nella ripresa su Raimondo, ma non può nulla al 66' sul destro di Barrow, che approfitta di un rimpallo in area segnando con il destro l'1-0 bolognese. Il Genoa prova comunque a reagire e nel finale ci prova in tutti i modi: Yeboah viene respinto da Bardi, Ekuban colpisce solo l'esterno della rete dopo una deviazione, Frendrup invece è sfortunato nel centrare un clamoroso palo con un destro dalla distanza. Al triplice fischio così il risultato non cambia.