Seul: "La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico in mare"

La Corea del Nord ha lanciato un "missile balistico non specificato" verso Est, secondo quanto riferito dall'esercito sudcoreano di Seul. Il lancio dopo la conclusione della visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in Corea del Sud e Giappone.

Una foto del lancio del missile

Tensione e “prove di forza” in Asia

Questo pomeriggio sei bombardieri strategici cinesi e russi avevano condotto manovre congiunte sulle acque vicino al Giappone, in quella che il ministro della Difesa nipponico, NobuoKishi, ha definito "un atto dimostrativo" contro il vertice del Quad tenutosi a Tokyo. Mentre i leader i leader di Giappone, Stati Uniti, Australia ed India condannavano qualsiasi cambio di status quo nell'Indo-Pacifico con l'uso della forza e il presidente Biden parlava ai partner asiatici della guerra in Ucraina causata da Mosca, Cina e Russia, hanno fatto volare i loro jet sul mar del Giappone, sul mar Cinese orientale e sul Pacifico in una prova di forza.