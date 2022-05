Shakira chiede una foto ai Måneskin e via social si propone: "Facciamo musica insieme"

L’ascesa del gruppo musicale italiano più ‘cool’ del momento -i Måneskin- non si ferma. I quattro ragazzi, catapultati in due anni dal quartiere romano di Monteverde ai più importanti palchi della scena musicale internazionale, sono sempre più apprezzati non solo dal pubblico adorante, ma dalle grandi star internazionali della musica.

Dopo le lodi via social di Miley Cirus, l’attestazione di stima tributata da Mik Jagger e i Rolling Stones, ora è la volta della pop star Shakira.

L' incontro con i Måneskin è avvenuto all’Afterparty di “Elvis”, il film su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann, presentato fuori concorso a Cannes. La cantautrice colombiana, annoverata tra i principali esponenti del pop latino, si è avvicinata a Damiano e Thomas e si è fatta scattare una foto in loro compagnia. Poi l’ha postata sui social esprimendo il desiderio di poter collaborare con loro in futuro.

"Contentissima di avervi incontrato all'After-party di Elvis: facciamo musica insieme», ha scritto Shakira sui suoi seguitissimi profili social, sperando che i Måneskin accolgano la sua proposta.