Shanghai, da domani ritorno graduale alla normalità

Ritorno alla normalità per Shanghai.

La notizia arriva direttamente da Zong Ming, vice sindaco di Shanghai, alla conferenza stampa convocata per dichiarare la fine dello stato di emergenza draconiano che da fine marzo teneva chiusi in casa 26 milioni di cittadini.

Da domani autobus, treni e traghetti riprenderanno a funzionare così come le auto private. Escluse dai transiti le zone della città ancora considerate ad altro rischio.

Regola di ingresso per luoghi e mezzi di trasporto pubblici, l’esibizione del referto di tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore precedenti.

I centri commerciali, i supermercati, i minimarket, le farmacie e altri esercizi commerciali riprenderanno gradualmente le attività di vendita con un flusso totale di visitatori limitato al 75% della capacità massima.

Previsto anche un ritorno graduale a scuola: Shanghai riprenderà le lezioni in presenza per fasi, dando la priorità agli studenti iscritti agli ultimi due anni delle superiori e a quelli del terzo anno delle scuole medie.

Come sottolineato da Zong Ming, la megalopoli è ancora in una fase critica della prevenzione e del controllo dell'epidemia e, pertanto, necessita della continua comprensione, del sostegno e della cooperazione di tutti. Il vicesindaco ha invitato tutti i residenti ad aderire alle misure standard di prevenzione e controllo, a mantenere il distanziamento sociale, a vaccinarsi e a rispettare tutte le norme in vigore.

Rimane alta l’attenzione anche nel resto del continente cinese, Pechino in particolare, dove continuano i tracciamenti.

Nella Cina continentale sono stati segnalati 28 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 16 a Pechino e 9 sempre a Shanghai.

Sono stati individuati 69 nuovi casi asintomatici locali in 9 suddivisioni di livello provinciale, tra cui 22 a Shanghai, 15 nell'Hebei e 2 a Pechino.

In seguito alla guarigione di 290 pazienti affetti daCovid-19 dimessi ieri, vi sono 2.508 casi confermati in cura negli ospedali di tutta la Cina continentale. Nella giornata di ieri, non si sono verificati nuovi decessi, con il totale delle vittime da inizio pandemia stabile a quota 5.226.