Si allunga la scia dei morti sul lavoro: a Enna un operaio perde la vita cadendo da un ponteggio

Non si ferma la strage dei morti sul lavoro. Questa mattina l’ennesima tragedia in un cantiere dell’autostrada A19, Palermo-Catania, all’altezza di Enna: due operai che stavano lavorando su un’impalcatura sono precipitati per cause in corso di accertamento da un’altezza di circa 5 metri.

La centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha inviato l’elisoccorso. Per uno dei due operai non c’è stato nulla da fare. L’uomo sarebbe morto per i traumi riportati dopo la caduta.

L’altro è stato trasportato all’ospedale di Enna per un grave trauma addominale.

Un incidente grave, ma fortunatamente non mortale, si è verificato questa mattina in un capannone a Bettola, in provincia di Piacenza.

Un uomo sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa, come emerso dai primi accertamenti dei carabinieri.

Sul posto insieme ai mezzi del 118 è atterrata anche l’eliambulanza che lo ha trasportato in volo all’ospedale Maggiore di Parma, ma non si trova in pericolo di vita.