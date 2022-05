Si dichiara colpevole il primo soldato russo a processo per crimini di guerra

Nel primo processo per crimini di guerra in Ucraina , in corso a Kiev, Vadim Shishimarin , soldato russo di 21 anni , si è dichiarato colpevole in tribunale di aver ucciso un civile nella regione di Sumy. La corte dovrà interrogare non solo Shishimarin, ma anche un altro russo che era con lui al momento dell'omicidio di un 62enne. La vittima era in bicicletta, disarmato e parlava al telefono.

Alle 13, ora italiana il soldato russo Vadim Shishimarin è comparso al tribunale distrettuale di Solomyansky di Kiev per il primo processo per crimini di guerra dall'invasione russa dell'Ucraina. Il 21enne originario di Irkutsk in Siberia è accusato dell'omicidio premeditato di un uomo di 62 anni avvenuto nel nord-est dell'Ucraina il 28 febbraio e rischia l'ergastolo. Le autorità ucraine hanno affermato che ha collaborato con gli investigatori ed ha ammesso i fatti, secondo i pubblici ministeri Shishimarin era parte di un'unità finita sotto attacco, lui e altri quattro soldati hanno rubato un'auto e, mentre stavano viaggiando vicino al villaggio di Shupakhivka, nella regione di Sumy, hanno incontrato un uomo di 62 anni in bicicletta. Uno dei soldati avrebbe ordinato al 21enne di uccidere il civile in modo che non li denunciasse, Shishimarin ha sparato con un Kalashnikov dal finestrino del veicolo e l'uomo è morto sul colpo. All'inizio di maggio le autorità ucraine avevano annunciato il suo arresto, pubblicando un video in cui Shishimarin affermava di essere venuto a combattere in Ucraina per "sostenere finanziariamente sua madre". Si è giustificato dicendo: “Mi è stato ordinato di sparare, gli ho sparato una volta. È caduto e abbiamo continuato il nostro viaggio”. "Abbiamo oltre 11.000 casi aperti su crimini di guerra e già 40 sospetti", ha detto la procuratrice capo dell'Ucraina Iryna Venediktova. Due militari russi dovrebbero essere processati da domani per aver lanciato razzi contro infrastrutture civili nella regione nord-orientale di Kharkiv.