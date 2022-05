E' tornato in campo per allenare il suo Bologna: Sinisa Mihajlovic, dopo essere stato dimesso, lunedì scorso, dal Policlinico Sant'Orsola per la ricaduta della malattia, ha potuto riabbracciare i suoi rossoblù a Casteldebole. L'incontro e il confronto con la squadra alle 11, poi una grigliata per festeggiare il suo rientro.