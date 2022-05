Smart Working, chi ha figli minori di 14 anni ne ha diritto fino al 31 luglio

Con il via libera definitivo al Dl Riaperture, provvedimento che doveva essere convertito in legge entro il 23 maggio, la possibilità dello smart working per i genitori di figli minori di 14 anni e per i fragili viene confermata e prorogata (nel primo caso fino al 31 luglio 2022, nel caso dei soggetti fragili fino al 30 giugno).

Per i fragili con patologie specifiche individuate dal Decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, si proroga al 30 giugno 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, anche l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio. I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Diritto al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (o nel caso l'altro genitore sia senza lavoro), e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il diritto al lavoro agile è riconosciuto, inoltre, per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. In tal caso, la legge proroga al 31 agosto 2022 per i datori di lavoro del settore privato il Regime semplificato di attivazione del lavoro agile, senza necessità di accordo individuale con il lavoratore e con comunicazione semplificata al Ministero del Lavoro.