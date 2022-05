Fonti di intelligence ucraina smentiscono il ferimento del capo delle forze armate russe Gerasimov

Fonti dell'intelligence ucraina hanno infine negato che il capo delle forze armate russe Valery Gerasimov sia stato ferito durante l'attacco delle forze ucraine a un centro di comando nella città occupata dai russi di Izyum. L'episodio ieri era stato rivendicato da alcuni media e fonti ucraine, benché con il beneficio del dubbio, essendo la notizia impossibile da verificare per qualsiasi media indipendente.

Le stesse fonti del ministero dell'Interno ucraino hanno confermato invece sia la veridicità del bombardamento ucraino sul fronte di Izyum e sia la presenza del generale Gerasimov, confermata anche dal Pentagono, che però sarebbe scampato ad ogni conseguenza e avrebbe fatto prontamente ritorno in patria. Il generale, una delle più alte cariche militari russe e uno tra i tre in possesso dei codici nucleari assieme al ministro della Difesa Shoigu e lo stesso Putin, era sul fronte per provare a migliorare l'organizzazione, finora apparsa inceppata, della macchina bellica russa impegnata nel decisivo assalto al Donbass. L'attacco ucraino avrebbe comunque provocato l'uccisione di circa 200 militari russi, tra cui fonti del New York Times riferiscono ci fosse anche il maggiore generale Andrey Simonov.