Soap Opera, Morto Jerry Ver Dorn star di "Sentieri", aveva 72 anni

L'attore statunitense Jerry Ver Dorn, noto per l'interpretazione dell'avvocato Ross Marler nella soap opera "Sentieri", è morto all'età di 72 anni, in seguito ad un tumore, nella sua casa di Sparta, nello stato del New Jersey. L'annuncio della scomparsa, avvenuta domenica 1° maggio, è stato dato dalla sua famiglia a "The Hollywood Reporter".

Nel 1979 Ver Dorn stava recitando a Broadway quando fu notato dagli agenti del casting di "Sentieri". Entrò nella soap della Cbs nel marzo 1979 come Marler e rimase nel ruolo per 26 anni, fino al 2005 guadagnandosi i Daytime Emmy Award nel 1995 e 1996 come miglior attore non protagonista e altre cinque nomination. Nell'ottobre del 2005 era entrato a far parte del cast della soap "Una vita da vivere" della rete Abc vestendo i panni del patriarca Clint Buchanan che fino ad allora era stato il ruolo di Clint Ritchie. Ha recitato fino al 2013.