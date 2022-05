Spagna, l'incontro tra Juan Carlos e Felipe: imbarazzo a corte

Il re Felipe riceve oggi "in un clima di freddezza e disagio" suo padre Juan Carlos, da due anni in esilio volontario ad Abu Dhabi, dopo gli scandali che lo hanno travolto: sull'attesa di questo incontro apre El Pais, con un servizio che riferisce degli umori della Zarzuela, il palazzo reale, contrariato perché il re emerito, rientrato in Spagna per un breve soggiorno, "non ha mantenuto il basso profilo che ci si aspettava da lui".

Ha suscitato, in particolare, irritazione a corte, ma anche nel governo, il fatto che lo staff di Juan Carlos ha fatto trapelare che Felipe aveva incaricato una persona di sua fiducia di fare da "mediatore" con il padre per concordare i dettagli protocollari della sua visita in Spagna, ma che non è stata raggiunta un'intesa.

In ogni caso, in questi giorni il re emerito non ha soggiornato alla Zarzuela, dato che il palazzo non è solo la residenza della Famiglia Reale spagnola, ma anche la sede del Capo dello Stato.

Juan Carlos ha trascorso il weekend in Galizia, nella località di Sanxenxo, dove si è imbarcato sul "Bribon", la barca a vela con cui era stato campione del mondo. Decine di curiosi lo hanno acclamato e accolto al grido di “Viva il re, Viva la Spagna”, mentre a Madrid circa 300 persone hanno manifestato contro di lui in una piazza di fronte al teatro reale, vicinissimo al palazzo, reggendo cartelli con su scritto "Giustizia" o "Borbone, in prigione".