Spagna, torna a casa dopo due anni di esilio l'ex re Juan Carlos

L'ex re di Spagna, Juan Carlos, tornerà oggi nel suo Paese dopo quasi due anni di esilio negli Emirati Arabi Uniti (UAE), ha confermato il palazzo reale spagnolo. Juan Carlos aveva lasciato la Spagna dopo essere stato collegato a un'indagine sulla presunta corruzione. Ma a marzo tre indagini contro l'84enne ex sovrano sono state archiviate, aprendo la strada al suo ritorno.

L'ex re arriverà in Spagna farà poi ritorno negli Emirati Arabi Uniti lunedì. Ha in programma di trascorrere del tempo con la sua famiglia a Sanxenxo, nel nord-ovest della Spagna, e vedrà anche suo figlio, il re Felipe VI, nella capitale Madrid. La visita fa parte del suo "desiderio di visitare regolarmente la sua famiglia e i suoi amici in Spagna" in un ambiente "privato", ha affermato il palazzo, secondo quanto riferito dalla Bbc.