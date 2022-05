Sparatoria in un supermercato di Buffalo, almeno 10 morti

È di almeno dieci morti il bilancio di una sparatoria avvenuta nel supermercato Tops Friendly Market di Buffalo, nello Stato di New York. Lo riferiscono fonti delle autorità ad Associated Press. Diverse persone sono state raggiunte dagli spari, ma non è chiaro quante precisamente.

Un giovane ha aperto il fuoco in un supermercato della catena Tops, molto popolare nel nord dello stato di New York. Quando la polizia è arrivata a Jefferson Avenue, dove si trova il supermercato, ha trovato vittime del killer davanti all'ingresso, mentre altre erano all'interno. La polizia di Buffalo ha confermato che lo sparatore è stato arrestato: aveva un fucile semiautomatico e indossava una mimetica. Nel video trasmesso dall'assassino su Twitch, si vedono scene raccapriccianti, tra cui una donna che viene colpita alla testa mentre esce dal supermarket. Il killer, aggiungono i media locali, aveva messo online un manifesto suprematista e cospirazionista di 106 pagine

Il supermercato si trova in un quartiere a maggioranza afroamericana, circa 5 chilometri a nord del centro di Buffalo. La zona circostante è residenziale e vicino al negozio si trovano un Family Dollar store e una stazione dei vigili del fuoco. La polizia ha bloccato l'isolato, dove si sono raccolte diverse persone per guardare cosa fosse successo, e il parcheggio è stato recintato con il nastro giallo della polizia.

Nel tardo pomeriggio americano si è recato sul posto il sindaco Byron Brown, che dovrebbe parlare con i media. "Monitoriamo da vicino la sparatoria in un supermercato a Buffalo", ha scritto su Twitter la governatrice di New York, Kathy Hochul, che è originaria proprio di Buffalo.