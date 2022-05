Spari per strada, gambizzato un 24enne a Taranto

Un ragazzo di 24 anni è stato gambizzato questa mattina a Taranto, mentre si trovava nei pressi di alcuni impianti sportivi in via Mediterraneo, nella borgata di Tramontone. Ad agire, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato un uomo in sella a una moto, che ha avvicinato il bersaglio esplodendo cinque colpi di pistola, due dei quali andati a segno.

Il malcapitato, ferito alla caviglia e alla coscia sinistra, è stato trasportato in ospedale dal 118: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, che hanno recuperato 5 bossoli. Sono in corso le indagini per cercare di risalire ai responsabili e stabilire il movente.