Impresa storica sul Monte Bianco: due alpinisti compiono la traversata in meno di 24 ore

L'itinerario di 70 chilometri, con 7.300 metri di dislivello, è stato percorso dai due alpinisti in 20 ore e 5 minuti. Il percorso non era mai stato completato in meno di 24 ore.

"Le condizioni meteo erano fantastiche, ma c'era pochissima neve. Eravamo consapevoli che non sarebbe stato facile, ma eravamo motivati. Ho voluto fare questa traversata in memoria di Stéphane Brosse (morto durante il tentativo di attraversare il massiccio del Monte Bianco nel 2012), per andare fino in fondo per lui", ha dichiarato ai media francesi Mathéo Jacquemoud, pluricampione del mondo di sci alpinismo, che aveva in mente questo progetto da circa dieci anni.

I due alpinisti hanno superato il ghiacciaio di Tré-La-Tête, i Dômes de Miage, l'aiguille de Bionnassay, il Dôme du Goûter, i 'trois Mont Blanc' (Monte Bianco, Maudit e Tacul) e la Vallée Blanche, prima dell'arrivo al col des Cristaux, con i suoi ripidi pendii. "Una linea ovvia per tutti gli alpinisti", sottolinea Benjamin Védrines.