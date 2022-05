Stanley Tucci in viaggio tra cicoria e fave

Stanley Tucci facendo tappa in Puglia a Montegrosso , piccola frazione di Andria , davanti a una tavolata di verdure, legumi e ortaggi locali, non ha saputo resistere: «Beautiful Puglia», ha detto in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Dopo il successo della prima stagione l'attore è tornato a girare in Italia per un programma che è “ una lettera d’amore all’Italia , un’odissea profondamente personale, spiritosa e calorosa di delizie gastronomiche ”.

La madre di Tucci, Joan Tropeano è di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria; il nonno era di Marzi (Cosenza) e la nonna di Serra San Bruno (Vibo Valentia). Stanley ha sempre avuto un forte legame con il Bel Paese e una sconfinata passione per la cucina italiana. Ha raccolto le ricette di famiglia in alcuni libri di successo, ma non gli bastava. Nasce così il progetto “Stanley Tucci: Searching for Italy,”una serie originale prodotta da Raw TV per CNN. Tucci veste i panni di cicerone gastronomico e guida gli spettatori alla scoperta delle cucine regionali, svelandone tradizioni ma anche piccoli, grandi segreti.

“Questo progetto è un omaggio alla mia terra di origine in cui racconto agli americani la ricchezza del patrimonio enogastronomico, storico e culturale italiano”. Queste le parole di Tucci presentando il progetto.