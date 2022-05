Mosca accusa Musk: "Starlink all'Ucraina, dovrà risponderne". Lui: "Se muoio misteriosamente..."

"Se dovessi morire in circostante misteriose, è stato bello conoscervi". Sono le parole affidate a Twitter dal miliardario Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX, in risposta a quanto scritto in precedenza su Telegram da Dmitry Rogozin, direttore dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, il quale, facendo riferimento a una testimonianza del comandante della 36esima Brigata dei marines delle Forze armate ucraine, catturato dai russi, afferma che le attrezzature a terra del progetto Starlink di Musk per la connessione satellitare a Internet, recapitate alle autorità ucraine a fine febbraio, sarebbero state consegnate "con elicotteri militari a Mariupol ai militanti del nazista Battaglione Azov e ai marines delle forze armate dell'Ucraina".

Aggiunge Rogozin: "Secondo le nostre informazioni, la consegna e il trasferimento alle Forze armate dell'Ucraina dei terminali Internet per la ricezione e la trasmissione da Starlink è stata effettuata dal Pentagono. Elon Musk è quindi coinvolto nella fornitura di comunicazioni militari alle forze fasciste in Ucraina. E per questo dovrai rispondere in modo adulto, Elon, non importa quanto farai lo stupido".