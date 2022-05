Starlink in Ucraina: dopo due mesi il servizio internet ha raggiunto 150 mila utenti attivi

Lo ha reso noto con un tweet il ministro ucraino per il digitale, Mykhailo Fedorov , che ha sottolineato come quello di Musk sia stato "un supporto fondamentale per le infrastrutture dell'Ucraina e per la ricostruzione dei territori distrutti. L'Ucraina rimarrà connessa, qualunque cosa accada".

Lo scorso 26 febbraio era stato proprio il ministro ucraino a rivolgere un appello a Musk affinché mettesse a disposizione la connessione Starlink: “mentre tu provi a colonizzare Marte - aveva scritto Fedorov su Twitter - la Russia cerca di occupare l'Ucraina! Mentre i tuoi razzi atterrano con successo dallo spazio, i razzi russi attaccano la popolazione civile ucraina! Ti chiediamo di fornire all'Ucraina le stazioni Starlink”. Poche ore dopo la risposta: “Il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina, sono in arrivo ulteriori terminali”.

Stando a Nbc News, Starlink collega i cittadini nel Paese attraverso 10.000 antenne, giunte in Ucraina in parte dagli stabilimenti dell'azienda in Europa e in parte dai fornitori negli Stati Uniti. A fine marzo, il numero ufficiale diffuso dal governo di Kiev era di 5.000 antenne. La maggior parte dei kit donati da Musk includono una parabola ricevente che deve essere montata su spazi esterni da cui parte un cavo da connettere ad uno speciale router della società, che converte i segnali satellitari in traffico di rete.

Sul contributo offerto all'Ucraina da Starlink si è soffermato anche Dmytro Zinchuk, responsabile del servizio Freenet, che fornisce accesso alla rete in varie zone del Paese. "Non è l'internet ideale ma quando non c'è alcuna connessione, Starlink è semplicemente una salvezza per le persone che sono rimaste senza connessione per molte settimane" ha riferito a Nbc News.