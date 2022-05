Stop ai bimbi in carcere a seguito delle mamme recluse, sì della Camera alla proposta di legge

Niente più carcere per i bambini piccoli, figli di madri detenute: arriva la prima approvazione alla Camera alla proposta di legge che modifica la normativa in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. I voti a favore sono 241, i contrari 7 e 2 gli astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Tra le novità contenute nel testo, l'esclusione della custodia cautelare in carcere della donna incinta o della madre di figli di eta' inferiore a 6 anni con lei conviventi (ovvero del padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole).

L'obiettivo della proposta di legge è ridurre ulteriormente la possibilità che bambini piccoli si trovino a vivere la realtà del carcere al seguito delle madri recluse. Nel caso delle misure cautelari, in presenza comunque di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza si prevede che il giudice possa disporre la custodia cautelare ma solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri. Il testo, inoltre, equipara alla condizione dell'ultrasettantenne - per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - quella del genitore unico imputato di una persona con disabilità grave; in questo caso si interviene sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio.

L'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni. Altri interventi sono previsti poi sull'ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia attenuata per detenute madri.

Si incide sulla disciplina delle case famiglia protette, prevedendo l'obbligo per il ministro della Giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee. I comuni dovranno utilizzare come case famiglia protette prioritariamente immobili di loro proprietà e dovranno adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva.