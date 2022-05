Strage a Samarate: il figlio 23enne in prognosi riservata. Oggi Maja interrogato dal Gip

Gli avvocati difensori dell’uomo hanno infatti raccontato di averlo visto per pochi minuti l’altro ieri, nei momenti successivi al duplice omicidio, ma – riferiscono Enrico Milani e la collega Sabrina Lamera – non era capace di parlare, aveva l'ossigeno ed era sedato nel letto dell’ospedale di Busto Arsizio dove era ricoverato. Subito dopo l’assalto mortale a moglie e figli, Maja ha cercato di provocarsi lesioni letali , ferite e ustioni, forse nel tentativo di porre fine alla sua stessa vita dopo aver soppresso quella della famiglia. Il 57enne, infatti, era convinto di aver ucciso anche il figlio maggiore.

Il copione di questo ennesimo massacro famigliare sembra mostrare i contorni assai noti delle motivazioni che, nella maggior parte dei casi, spingono uomini incapaci di accettare una separazione o un abbandono a vendicarsi con feroce violenza nei confronti di mogli e compagne, “ree” di voler intraprendere un cammino diverso. Pare, infatti, che Maja avesse covato negli ultimi giorni una rabbia esplosiva per la decisione della moglie di chiedere la separazione . Cosa lo abbia poi portato a trasformarsi in omicida e in che modo abbia scelto di impugnare gli attrezzi di casa e trasformarli in armi, c’è da attendersi che lo spieghi lui stesso al Gip di Busto Arsizio (Varese) Luisa Bovitutti , nel corso dell'interrogatorio fissato per oggi, sempre che sia in grado di rispondere.

È previsto per oggi presso il carcere di Monza l’interrogatorio di garanzia di Alessandro Maja , 57 anni, l’uomo accusato dell’ omicidio della moglie Stefania Pivetta , 56 anni, e della figlia Giulia , 16 anni, massacrate a colpi di martello nella loro casa di Samarate , in provincia di Varese. Alla strage è sopravvissuto per un soffio l’altro figlio della coppia, Nicolò , 23 anni, operato alla testa per una grave emorragia cerebrale e ora ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale del capoluogo.

Un padre di famiglia irreprensibile e di successo

Maja - fondatore di uno studio a Milano per la cura e la progettazione di negozi e locali specializzati in cibo e bevande, “vulcanico di idee” come si definiva sul sito della società – attende di incontrare i giudici in carcere, dove è stato trasferito ieri mattina dopo aver ricevuto una medicazione specifica nell'ospedale San Gerardo di Busto Arsizio. Sorridente nelle fotografie, attivo nel suo lavoro di progettazione di interni per attività commerciali, dava l’impressione all’esterno di essere un padre e un marito felice, affermato nel lavoro e dalla vita famigliare appagante. Eppure, forse, è stato proprio il tentativo di lasciarlo da parte della moglie a far scattare in lui la furia omicida.

L'inquietante particolare raccontato dal suocero

In queste ore è anche emerso un particolare, raccontato ieri dal suocero Giulio, padre di Stefania Pivetta, che ha subito allertato l’attenzione degli inquirenti: “È successo qualcosa di strano stanotte, papà è venuto sul mio letto e mi ha chiesto scusa” avrebbe detto la figlia Giulia al nonno. Il fatto sarebbe successo la sera prima della strage e potrebbe essere un altro indizio sulla pianificazione del progetto omicida di Maja. “In questi ultimi tempi – ha aggiunto il padre di Stefania – Alessandro era cambiato radicalmente, parlava poco, insistevamo a dire ‘Cosa non va?’ e lui non ci ha mai detto di cosa si trattava”.