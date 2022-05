Strage del Mottarone: "Fune vecchia ed errori umani", la relazione della Digifem

Secondo quanto si legge nella relazione intermedia di Digifema (direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, composta dal professore Roberto Maja e dall'ingegnere Sergio Simeone), la funivia del Mottarone, dove il 23 maggio dello scorso anno perirono 14 persone, crollò probabilmente a causa di di una "fune vecchia ed errori umani". A far precipitare improvvisamente la cabina, che era appena arrivata a monte, un "Progressivo invecchiamento dovuto a fenomeni di corrosione, fatica, e dissesti, o torsione non adeguatamente monitorati".

Nel documento, si parla anche di "inadeguata formazione del personale", e carenze di organizzazione e manutenzione.

Rispetto all'organizzazione del servizio e dell'azienda, nella relazione della commissione ministeriale sulla tragedia, muove appunti molto precisi: "La mancanza di una competenza individuale acquisita e consolidata, una organizzazione minimale ma estremamente gerarchizzata, e la pressochè totale assenza di registrazioni". E questo, secondo quanto sostenuto nel documento, si sarebbe tradotto in un "approccio al lavoro approssimativo, consuetudinario e deresponsabilizzato, con scarsa conoscenza della missione da svolgere".

Digifem: "Limitata formazione"

"Superficialità e fretta per sovrapposizione di funzioni da eseguire", determinati anche dai turni di lavoro, e poi "mancanza di acquisizione della competenza professionale", "formazione limitata ad un breve addestramento pratico", "mancanza di istruzioni operative semplici ed efficaci", e via dicendo.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'azienda (un dato importante ai fini dell'indagine, soprattutto in relazione all'accertamento della "catena delle responsabilità"), nella relazione si sottolinea come "la struttura gerarchica (dell'azienda - ndr) è estremamente semplificata e ridotta di numero negli addetti, con al vertice la Società di gestione, ed alla base il personale di esercizio con contratti di lavoro non sempre continuativi".

La mediazione tra vertice e base "è stata svolta dal Capo Servizio: unica figura munita di un'abilitazione professionale rilasciata dall'Ustif, peraltro senza sostituto dal 1 gennaio del 2021".