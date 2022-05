Stromboli: dopo il rogo si contano i danni. Le lacrime di Ambra Angiolini

All’indomani dell’incendio che ha devastato l'isola di Stromboli tra il 25 e il 26 maggio, dopo la rabbia è il momento in cui si contano i danni e si prepara la richiesta di risarcimenti.

Il sindaco dell’isola chiede lo stato di calamità e non ha nessuna intenzione di lasciar correre su eventuali responsabilità. Federalberghi Isole Eolie chiede accertamenti e risarcimenti per il "folle incendio". In una nota-esposto trasmessa al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, al sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, alla Protezione civile, all'assessorato e al Dipartimento regionale dell'agricoltura, al prefetto di Messina, ai carabinieri e ai vigili del fuoco viene sollecitata "ogni azione volta ad accertare le responsabilità e a risarcire la comunità".

Come già sottolineato dal primo cittadino, “sono ingenti i danni materiali e immateriali a carico della comunità, i rischi corsi dall'eroica popolazione per domare l'incendio, lo sconforto, lo scoramento, la rabbia e la tristezza provocati negli abitanti di Stromboli ma anche nel resto dell'arcipelago eoliano, oltre che nei visitatori nazionali e internazionali da sempre innamorati dell'isola patrimonio dell'umanità".

Le lacrime di Ambra Angiolini

Intanto mentre proseguono le indagini sul dilagare dell’incendio che sembrerebbero essere partite dal set della fiction “Protezione Civile”, arrivano le prime parole dal regista Marco Pontecorvo e dell’attrice Ambra Angiolini.

"Sono qui con la gente dell’isola a dare una mano. Sul set in quel momento non c’ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile" ha dichiarato Ambra in lacrime in un’intervista a un quotidiano nazionale.

Sul fatto che Ambra non fosse sul set nel momento in cui le fiamme sarebbero divampate è arrivato anche il chiarimento del produttore della fiction, Matteo Levi. ''Alla luce delle notizie non corrette uscite sugli organi di stampa, tengo a precisare come produttore che la signora Angiolini non era presente sul set e pertanto totalmente estranea a quanto accaduto. Confido in un corretto uso delle informazioni di cui sopra senza alcuna e altra strumentalizzazione'', ha precisato.