Studente gravemente ustionato in officina a Merano durante alternanza scuola-lavoro

Uno studente di 17 anni è rimasto ustionato, ieri, mentre era impegnato in un percorso di alternanza scuola-lavoro in un'officina a Merano, in Alto Adige. Nell’incidente è rimasto ferito anche un operaio trentaseienne.

L'Unione degli Studenti ha spiegato che il ragazzo era in regime di “Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento” dentro un’officina di carrozzeria quando si è verificato un ritorno di fiamma che lo ha colpito. Ora si trova in condizioni molto gravi. Gli studenti annunciano "scioperi e mobilitazioni".

Lo studente si trova in prognosi riservata al centro specializzato per ustionati di Murnau, in Baviera. Ricoverato, sempre in prognosi riservata, nella clinica universitaria di Innsbruck anche l'uomo di 36 anni rimasto coinvolto nell'incidente insieme al 17enne.

I due sarebbero stati colpiti da un getto di fiamma mentre si trovavano nel locale dedicato alle verniciature dei veicoli.

Come ricorda l'Unione degli Studenti, quello di Merano è il terzo incidente grave nel corso del 2022 durante l'alternanza scuola-lavoro.

Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, partecipando all'evento Didacta, in corso alla Fortezzada Basso di Firenze, ha dichiarato: "Innanzitutto cominciamo a distinguere le diverse scuole, queste sono scuole che lavorano già sulla formazione professionale, il che vuol dire che la nostra attenzione deve estendersi a tutto il comparto, non soltanto quindi alla parte statale o non soltanto alla parte dei corsi tradizionali. Noi stiamo firmando un accordo ulteriore con il ministero del Lavoro, devono valere le regole di sicurezza sul lavoro per tutti. Non dimentichiamo che questo è il Paese che ha il più alto indice di morti sul lavoro, non solo per i ragazzi. Quando succede per un ragazzo ci deve mettere in evidenza che questo non è possibile per nessuno, tantomeno per un ragazzo".