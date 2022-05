Voto locale in Germania: successo della Cdu in Schleswig-Holstein, duro colpo per la Spd

Una grande vittoria della Cdu, la prima dell'era di Friedrich Merz, arriva nel piccolo Land tedesco dello Schleswig-Holstein, nel nord della Germania, e il merito indiscusso è del presidente uscente che si è ricandidato alla guida della regione, Daniel Günther. Amatissimo dall'elettorato e molto considerato fra i cristiano-democratici, tra cui incarna l'anima di centrosinistra del partito.

Il trionfo dei conservatori, che raggiungono un record di voti a livello federale, è pari al tonfo dei socialdemocratici, che hanno vissuto invece una storica debacle, col peggiore risultato mai avuto nel profondo Nord. E gli analisti già si chiedono se su questa incidano anche le difficoltà del cancelliere Olaf Scholz, crollato nei consensi a livello federale per la gestione per molti zoppicante della reazione tedesca alla guerra in Ucraina.

Stando alle proiezioni pubblicate dalla tv ZDF, la Cdu ha ottenuto il 42,4% dei consensi (+10,4 rispetto al 2017); i socialdemocratici di Thomas Losse Müller hanno invece preso soltanto il 15,6% delle preferenze (-11,6); i verdi hanno ottenuto il 17,9% (+5), anche i liberali perdono terreno con il 6,8% (-4,7) e l'ultradestra di Afd sarebbe fuori dal parlamentino regionale col 4,4% (-1,5).

"Questo è ovviamente un enorme segnale di fiducia, un sostegno enorme anche per me a livello personale", ha esultato Günther, che ha fino ad oggi ha guidato una coalizione cosiddetta "Giamaica", con verdi e liberali.

Non negano la delusione i socialdemocratici: "E' un risultato amaro. E devo dire molto chiaramente che non ci aspettavamo un esito elettorale del genere", ha commentato la copresidente del partito Saskia Esken, che ha tuttavia puntato l'attenzione sulle elezioni del prossimo weekend, quando si voterà nel Nordreno-Vestfalia. "Siamo molto fiduciosi che Thomas Kutschaty sarà il prossimo ministro presidente del Land", ha detto alla Zd. "Ci sono due vincitori, Daniel Günther e i verdi", ha commentato soddisfatto il vicecancelliere Robert Habeck, che viene proprio dal Land di Kiel, che governava prima di entrare nell'esecutivo a Berlino come ministro dell'Economia e del Clima.