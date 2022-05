Supermodel, alle 18.00 il nuovo video dei Måneskin

“Hey don’t think about it, hey just let it go, ‘cause her boyfriend is the rock’n’roll” (Ehi, non pensarci, ehi, lascia perdere Perché il suo ragazzo è il rock’n’roll) : è una frase del nuovo singolo dei Måneskin che apre la strada all’album a cui la band sta lavorando.

Il testo della canzone è un ritratto di una supermodella anni ’90: bella, impossibile e decadente, sullo sfondo dei delle feste del jet-set. La protagonista, piena di vizi, è un’ex cristiana che ora ha scelto per confessore una drag queen chiamata Virgin Mary. La ragazze è il simbolo di perdizione e di sofferenza amorosa, un “mostro”, pensa solo a se stessa, “non ti amerà mai più dei soldi e delle sigarette”, dice un passaggio del brano.