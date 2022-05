Taiwan denuncia ennesima incursione di 30 caccia cinesi nello suo spazio aereo di sicurezza

Sono 30 gli aerei militari cinesi, tra cui 22 jet da combattimento, che hanno fatto un'incursione nell'area di difesa di identificazione di Taiwan, provocando la reazione dell'aeronautica. La prova di forza di oggi è la più grande dopo quella di 39 aerei del 23 gennaio scorso. L'iniziativa cinese potrebbe essere una risposta alla visita della senatrice Usa Tammy Duckworth a Taipei per "discutere i nostri sforzi bilaterali per promuovere la sicurezza e la prosperità nell'Indo-Pacifico", come ha scritto su Twitter la presidente dell'isola Tsai Ing-wen.

Periodicamente la Cina invade provocatoriamente la zona aerea che non è un vero e proprio spazio aereo nazionale ma che Taiwan considera zona di sicurezza aerea (ADIZ) intorno all’isola. La mappa di queste aeree di sorveglianza di Cina, Taiwan e Giappone sono complicate e si intersecano l'una con l'altra. Spesso la Cina invade l'ADIZ di Taiwan nel settore sud-occidentale, rotta che potrebbe anche servire semplicemente per dirigersi sul Mar della Cina per delle esercitazioni risparmiando tempo e carburante, ma Pechino sa che questo suscita la reazione di Taipei e lo usa per mandare messaggi e provocazioni.

wikipedia creative common licence area sicurezza aerea mar della cina

La settimana scorsa la Cina aveva già annunciato esercitazioni militari nei pressi di Taiwan, probabilmente in segno di forte irritazione proprio per le parole pronunciate dal presidente Usa Joe Biden che il 23 maggio aveva dichiarato: “Gli Stati Uniti sono pronti a intervenire militarmente per difendere Taiwan, se la Cina dovesse tentare un’aggressione”, in occasione della visita del primo ministro giapponese Fumio Kishida.

AP Photo/Evan Vucci C onferenza stampa di Joe Biden con Il primo ministro giapponese Fumio Kishida all'Akasaka Palace