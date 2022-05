Telefonata tra Macron a Putin: la Russia è "ancora aperta al dialogo con l'Ucraina"

La Russia è "ancora aperta al dialogo" con l'Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella telefonata con Emmanuel Macron, secondo quanto riferisce il Cremlino, citato dalla Tass.

Oggi il colloquio telefonico a mezzogiorno, mentre a Mariupol si cercava di liberare i civili dall'acciaieria Azvostal attraverso i corridoi umanitari. Si tratta del primo scambio fra i due dopo la fine di marzo e i fatti di Bucha e il primo da quando Macron è stato rieletto. La telefonata è durata oltre due ore. Lo si è appreso da fonti dell'Eliseo.

L'ultima telefonata fra i due leader risale allo scorso 29 marzo, mentre sabato scorso Macron aveva parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky promettendogli altri aiuti. Non è la prima volta che i due leader si sentono. Mesi fa il presidente francese, in qualità anche di presidente di turno del semestre europeo, prima dell'inizio del conflitto si era recato a Mosca per scongiurare la guerra.

Putin ha informato Macron sui dettagli dell'"operazione speciale" e sull'evacuazione dei civili da Azovstal ma dice "I paesi Ue ignorano i crimini di guerra delle forze ucraine e i loro bombardamenti sulle città e i villaggi del Donbass", ha detto Putin citato sempre dalla Tass che oggi fa sapere di un decreto firmato dal capo del Cremlino con le nuove misure russe in risposta alle sanzioni.

"L'Occidente potrebbe aiutare a fermare queste atrocità esercitando un'adeguata influenza sulle autorità di Kiev, nonché interrompendo la fornitura di armi all'Ucraina", ha affermato il presidente, affermando che Kiev è lacunosa nella "preparazione per un lavoro serio" nei colloqui di pace.

Macron, si legge nella nota nel Cremlino, ha espresso la sua preoccupazione per l'insicurezza alimentare globale creata dalla guerra e Putin gli ha risposto che sono le sanzioni in primo lungo la causa.

Macron è reduce dall'aver conquistato la rielezione alla presidenza francese per un secondo mandato. I suoi sforzi per mantenere una comunicazione aperta con il presidente russo - con cui non si parla dal massacro di Bucha - erano stati oggetto di critiche da parte di alcuni, sia in patria sia all'estero, compreso il primo ministro polacco. "È mio dovere parlare con lui, ne abbiamo bisogno. Non smetterò di farlo", ha detto ad aprile a un quotidiano francese l'inquilino dell'Eliseo.

Il capo dell'Eliseo ha ricevuto in forma privata l'ex presidente Nicolas Sarkozy all'Eliseo, poche ore prima del colloquio telefonico con Putin. Lo ha riferito il quotidiano francese Le Figaro. Secondo quanto riferito, Sarkozy è arrivato all'Eliseo questa mattina, con le parti che si sono finora astenute dal rivelare i contenuti della conversazione. L'incontro si è svolto pochi giorni prima dell'annuncio delle candidature per le elezioni parlamentari francesi, che si terranno a giugno. A inizio aprile, Macron ha smentito le speculazioni su un cosiddetto accordo segreto presumibilmente concluso tra lui e Sarkozy, in base al quale in cambio del sostegno di quest'ultimo nella campagna presidenziale, Macron avrebbe consentito all'ex presidente di caldeggiare un candidato per la carica di primo ministro francese.