Gli abbonati della telefonia mobile delle repubbliche secessioniste di Donetsk e Luhansk avranno il prefisso telefonico della Russia, +7. Lo riporta il Ministero russo dello sviluppo digitale.



Fino al 7 maggio, sull’intero territorio del Donbass si applicava il prefisso telefonico ucraino +380. La dichiarazione del ministero afferma che da sabato scorso, il 7 maggio, “quando si effettuano chiamate e si inviano messaggi SMS da parte degli abbonati degli operatori di telecomunicazioni di Donetsk e Luhansk con i codici di numerazione +38071 e +38072, il numero di telefono verrà visualizzato nel formato +7(949) e +7( 959) rispettivamente”.



Ad esempio, se il numero di telefono è +38072-ххх-хх-хх, quando si effettua una chiamata in Russia sarà visibile come +7(959)-ххх-хх-хх. Inoltre, gli abbonati dalla Russia potranno chiamare direttamente al numero +7(959)-xxx-xxx-xx.



In questa fase non sarà necessario sostituire la scheda SIM.

Questo viene fatto per comodità degli utenti, in modo che possano lasciare il numero corrente ed effettuare le solite chiamate nella rete del Donbass, come prima. Allo stesso tempo, i residenti della delle repubbliche secessioniste di Donetsk e Luhansk potranno chiamare la Russia con l’applicazione delle tariffe nazionali russe.

Gli abbonati vengono a conoscenza dell'assegnazione di un numero che inizia con +7 tramite SMS-informando dagli operatori di telecomunicazioni.

Nei fatti questo provvedimento integra le due repubbliche secessioniste del Donbass nelle infrastrutture digitali russe.