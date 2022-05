Tennis, Binaghi: 160mila euro di incassi alla Federazione ucraina

"Insieme a Sport e Salute e anche con i russi e i bielorussi in campo abbiamo deciso di destinare l'1% degli incassi della biglietteria degli Internazionali, per una cifra pari a 160mila euro, alla Federazione ucraina per sostenere i giovani tennisti". Lo ha detto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa che chiude gli Internazionali d'Italia.

"Riteniamo che il Cio apprezzerà questa iniziativa forse più delle parole di Malagò", ha poi chiosato Binaghi tornando sulle dichiarazioni contro il presidente del Coni, che secondo il numero uno della Fit "ha cercato di non far giocare a Roma i russi e i bielorussi chiedendo di seguire le indicazioni del Cio".