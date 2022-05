Tennis, Djokovic e Zverev ai quarti agli Internazionali di Roma

Novak Djokovic ed Alexander Zverev approdano ai quarti di finale degli Internazionali di Roma, al termine della quarta giornata di gare.

Il numero uno al mondo ha la meglio sullo svizzero Stan Wawrinka, con un doppio 6-2 ed ai quarti affronterà Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 8 del torneo, che ha battuto per 6-3, 6-2 lo statunitense Marcos Giron. Se dovesse vincere - approdando in semifinale - rimarrà il numero uno. Mentre il tedesco Zverev supera 6-3, 7-6 Alex De Minaur, e adesso per entrare tra i primi quattro dovrà superare l'ostacolo Garin che ha impiegato tre set per avere la meglio su Cilic.

Il prossimo avversario di Djokovic

"Non ho mai giocato contro Auger-Aliassime: la terra non è la sua superficie preferita - così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il match vinto oggi - ma sta migliorando tantissimo, stabilendosi tra i top 10 ed i top 20: è un bravo ragazzo, gioca bene, uno dei leader della nuova generazione: ma io spero di ottenere un'altra vittoria". Conclude Djokovic.

Gli "Internazionali d'Italia", sono il quinto Masters 1000 stagionale, con un montepremi di 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.