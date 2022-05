Tennis, intervista a Tonino Zugarelli: "La mia ricchezza è la riconoscenza della gente"

Nei giorni in cui gli Internazionali di Roma registrano un boom di presenze, dopo due anni di gioco a porte chiuse, e il tennis italiano rivive una fase importante, i riflettori tornano ad accendersi sui grandi giocatori del passato , gli indimenticabili vincitori dell’unica Coppa Davis conquistata dall’Italia nel 1976 in Cile . A loro è dedicata la docuserie di Domenico Procacci , “ Una Squadra ” da domani su piattaforma, che racconta i momenti precedenti e successivi all’impresa compiuta da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli sotto la guida del capitano Nicola Pietrangeli.

I tennisti hanno dietro una corte di persone che non lasciano nulla al caso. Ai miei tempi era tutto più spartano. La necessità ti spingeva a eccellere, dovevamo diventare bravi. Oggi, di fronte alla competizione sfrenata, tanti si fermano. Vedono Sinner e vogliono diventare come lui, ma quando si arriva nell’agonismo la maggior parte non ce la fa, lascia si rimette a studiare".

“Noi facevamo tutto casualmente, non c’era nulla di programmato. Ci si alzava la mattina e si decideva cosa fare -inizia a raccontare Zugarelli-. La maggior parte dei giocatori veniva da famiglie modeste, da situazioni sociali difficili. Panatta era già un privilegiato perchè il padre era custode del circolo Parioli. C’era tanta motivazione, voglia di arrivare, di esserci, di vincere. Oggi -continua- i ragazzi, io che dirigo la scuola tennis del Foro Italico ne vedo tantissimi, sono innamorati del tennis, si allenano, vogliono arrivare ma non hanno dentro di loro la motivazione, la spinta necessaria. Il benessere poi non aiuta. Diventare bravi, secondo me, oggi è più difficile con tutte le agevolazioni che ci sono.

Il tennis mi ha dato tutto, è stato il mio riscatto

Nella parole di Tonino Zugarelli si sente ancora tutto il sentimento di rivalsa, di riscatto sociale che ha guidato la sua carriera tennistica.

“Il mio caso è quasi unico, io sono atipico. Fino a 17 anni -racconta con emozione- non sapevo cosa fosse il tennis. Come tutti i bambini di borgata l’aspirazione era quella di fare il calciatore. Sono entrato in un circolo di tennis a 12 anni, facevo il raccattapalle e portavo qualche soldino a casa per aiutare i miei. All’epoca c’era solo il dilettantismo e a tennis giocavano solo i benestanti. Ho preso la racchetta in mano-continua- per una delusione calcistica.

Fui visto e convocato in una squadra regionale, poi segnalato alla Roma per il provino che superai. Poi, però, fui mandato nei cosiddetti ‘sottovivai calcistici’, le squadre si serie C o D. A un certo punto, deluso, attaccai le scarpe al chiodo. Poco dopo ebbi l’opportunità di fare un torneo di tennis e lo vinsi. La situazione cambiò.

C’è stata in me una rivalsa -racconta ancora Zugarelli- che mi ha portato a eccellere in questo sport e, alla fine, arrivai. Dovevo per forza vincere, a 20 anni ero fuori casa, poco dopo sposato con un figlio da mantenere. Ma la mia vera battaglia nella vita è stata quella di essere riconosciuto a livello sociale e, grazie al tennis, l’ho vinta”.

Nella mia vita non ho rimpianti

Nella vita di dell’ex campione azzurro- non c’è spazio per i rimpianti. A chi tenta ancora oggi di fargli confessare qualche rammarico o rancore, risponde con la positività di chi, a 72 anni, si sente fortunato e soddisfatto della sua vita.

“Non ho avuto rimpianti nemmeno quando ho lasciato il calcio per questo sport. A 20 anni ero già fuori casa e a 21 anni mi sono sposato. Il problema era guadagnare per mandare avanti la famiglia. Oggi si guadagna molto più di allora, ma non ho rimpianti nemmeno su questo: la vera ricchezza è la riconoscenza della gente per quanto abbiamo fatto. Solo il tennis me l' ha data. L’ho capito in ritardo e ho imparato ad amare il mio sport solo con il tempo. Ho capito che per me il tennis era tutto”.