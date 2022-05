Tensioni sulla Spianata a Gerusalemme

Prime tensioni a Gerusalemme sulla Spianata delle Moschee, il Monte del Tempio per gli ebrei, in attesa della Marcia delle Bandiere. Le polizia israeliana ha riferito - come riporta LaPresse - che un piccolo gruppo di palestinesi si è barricato all'interno della moschea di Al-Aqsa. La polizia ha riferito che a parte questi episodi la situazione al momento è tranquilla. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, sono attesi migliaia di ebrei e gli agenti sono stati schierati in diversi punti del sito.