Terremoto: scossa di magnitudo 3.7 a Firenze, avvertita fino a Siena ed Arezzo

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.7, è stata avvertita nella zona di Firenze. Il terremoto registrato alle 17:50 in provincia di Firenze è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma: i comuni vicini all'epicentro sono Impruneta, 4 chilometri, San Casciano in Val di Pesa, quattro chilometri, Greve in Chianti, 10 chilometri, Tavarnelle Val di Pesa 11 chilometri, Scandicci a 13 km, così come Bagno a Ripoli, Montespertoli, Barberino Val d'Elsa, e la stessa città di Firenze.

La scossa di pochi secondi è stata avvertita dalla popolazione a Firenze e in molti si sono riversati in strada. Anche dall'area cittadina di Siena sono arrivate ai centralini delle forze dell'ordine segnalazioni e richieste di informazioni.