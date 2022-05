Texas, una compagna di scuola del killer: "Violento con le donne e aveva un gatto morto in auto"

"Aveva un gatto morto sul sedile dell'auto"

Secondo Keanna Baxter "Era aggressivo, cercava di litigare con le donne e con chiunque gli dicesse no: era specialmente violento con le donne", aggiunge Baxter riferendo di un video in cui Ramos aveva un gatto morto sul sedile della sua auto. "Ha frequentato una mia amica: lei mi raccontava che faceva paura, diventava molto violento e, quando perdeva la testa, lei temeva per la sua vita", racconta al New York Post la ragazza 17enne parlando del killer.

Una di quelle donne che aveva frequentato Ramos, allontanandosene per i modi violenti ed imprevedibili era Crystal Foutz, 17 anni, anche lei studentessa della Uvalde High School: Ramos avrebbe minacciato di farle del male scrivendolo in alcun commenti postati su Instagram, dopo aver litigato sui social media con il suo ex fidanzato.