Visita a sorpresa di Meghan Markle a Uvalde, al memoriale delle vittime della strage della scuola

A sorpresa Meghan Markle, la duchessa del Sussex che ora vive in California, ha reso omaggio alle piccole vittime della sparatoria di martedì scorso in una scuola in Texas, a Uvalde. T-shirt bianca, scarpe da tennis, jeans e cappellino da baseball, la moglie del principe Harry, il cui arrivo non era stato annunciato, ha visitato il memoriale improvvisato allestito vicino al luogo del massacro, la Robb Elementary School, e lì ha deposto un mazzo di fiori bianchi.

La duchessa si è raccolta davanti al memoriale improvvisato su cui ha adagiato i fiori ed è rimasta assorta, in preghiera, per diversi minuti. Ha poi camminato in questo spazio, situato vicino alla scuola, dove si trovano disposte le croci bianche su cui sono scritti i nomi delle vittime della strage: 19 bambini e due adulti.

Megan e suo marito Harry si sono allontanati dalla vita reale della Corona d'Inghilterra due anni fa e ora vivono in California con i loro due bambini.