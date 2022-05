Torino, Appendino assolta nell'appello del processo Ream: ribaltata la sentenza di primo grado

Un debito da 5 milioni di euro non iscritto a bilancio per la riqualificazione dell'ex area Westinghouse. Inizia così l'inchiesta della Procura di Torino, coordinata dai pm Marco Gianoglio ed Enrica Gabetta, che nell' ottobre 2017 inviano un avviso di garanzia alla sindaca di Torino Chiara Appendino , all'allora assessore al Bilancio Sergio Rolando e al capo di Gabinetto Paolo Giordana , contestando loro il reato di falso ideologico e abuso d'ufficio. Per gli inquirenti, che indagano anche il dirigente comunale Paolo Lubbia, il Comune avrebbe omesso di inserire nel bilancio 2017 i 5 milioni versati come caparra dalla societa' Ream, che durante la precedente amministrazione comunale con Piero Fassino sindaco si era interessata alla riqualificazione dell'ex area Westinghouse, il cui progetto viene poi assegnato al gruppo Esselunga.

Nel febbraio 2019, il giudice per le indagini preliminari Alessandra Pfiffner dispone una perizia tecnico-contabile sul rendiconto 2016 e sul bilancio di previsione 2017 del Comune di Torino, che viene poi discussa nel settembre successivo. Nell'ottobre 2019, la sindaca annuncia che chiedera' il giudizio abbreviato. Si arriva così al 6 febbraio 2020, quando i pubblici ministeri avanzano dinanzi al giudice le richieste di condanna: 1 anno e 2 mesi per Appendino e per l'assessore al Bilancio Sergio Rolando, un anno all'ex capo di gabinetto della sindaca Paolo Giordana. Il dirigente comunale Paolo Lubbia a differenza degli altri tre sceglie il rito ordinario e non quello abbreviato. A settembre arriva la sentenza: Appendino e' condannata a 6 mesi per il falso ideologico relativo all'anno 2016, mentre è assolta per l'abuso d'ufficio 2016 e 2017 e per il falso ideologico del 2017. Per quanto riguarda gli altri imputati, l'assessore comunale al Bilancio Sergio Rolando è condannato a 6 mesi come la sindaca Appendino, mentre all'ex capo di Gabinetto è comminata una pena di 8 mesi. Oggi la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello del capoluogo piemontese, che ha assolto Appendino, Rolando e Giordana. Alla lettura del dispositivo, l'ex sindaca è scoppiata in lacrime.