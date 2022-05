Tragedia dell'asilo, il papà del bimbo che ha perso la vita: "Una fatalità, ora Tommaso è un angelo"

A due giorni di distanza dalla tragedia che a L’Aquila si è portata via il piccolo Tommaso di 4 anni investito da un’auto piombata nel giardino dell’asilo nido, suo padre, Patrizio D’Agostino decide di parlare, di raccontare il dolore.

“È stata una fatalità, una disgrazia. La madre dei gemellini non c’entra nulla, non coviamo un senso di vendetta nei confronti di quella donna. Sarà disperata quanto noi, anche la sua vita in fondo è stata rovinata. Si vede che il Signore aveva bisogno di un angelo e ha scelto Tommaso”, dice Patrizio al quotidiano La Repubblica.

Le sue parole cariche di sofferenza e di amore verso quel figlio che ha perso la vita troppo presto. Il racconto di quei momenti concitati, il boato sentito da casa a poca distanza dall’asilo Primo Maggio, l’arrivo sul posto, l’inferno davanti ai suoi occhi e la macchina dei soccorsi all’opera.

“C’erano sirene e ambulanze che arrivavano, agitazione a mille, volti provati. Ho visto una macchina nel giardino dei bambini, col muso dentro l’area giochi e la cancellata sbragata a terra. Ho sceso i 21 scalini che costeggiano la discesa, mi sono trovato davanti la maestra e le ho chiesto: ‘Tommaso dov’è?’”, racconta il papà del piccolo.