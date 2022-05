Pisa, tragedia in un agriturismo. Bimbo di 3 anni cade su vetro e muore

Una tragedia che lascia sconcertati si è verificata oggi pomeriggio in un agriturismo di Peccioli, in provincia di Pisa, a seguito di una sfortunata caduta che ha visto coinvolto un bambino di 3 anni.

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni della stampa locale, il bimbo sarebbe caduto dalle scale in circostanze ancora da accertare e nella caduta avrebbe urtato una damigiana di vetro che rompendosi gli avrebbe provocato profonde ferite.

I soccorsi, giunti con tempestività sul posto, hanno a lungo provato a rianimare il piccolo, mentre veniva allertato il Pegaso per il trasporto d'urgenza in ospedale. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i Carabinieri.

Stando alle prima notizie che trapelano dal luogo della tragedia, il bimbo stava trascorrendo una giornata di vacanza insieme suoi genitori, cittadini tedeschi.

In corso le indagini, da parte dei carabinieri, per accertare le cause della tragedia.