Tre donne tra gli arbitri di Qatar 2022: è la prima volta nella storia dei Mondiali di Calcio

Il presidente del Comitato Arbitri FIFA, Pierluigi Collina, ha dichiarato: "Questo conclude un lungo processo iniziato diversi anni fa con il dispiegamento di arbitri femminili nei tornei junior e senior maschili FIFA. In questo modo, sottolineiamo chiaramente che è la qualità che conta per noi e non il genere. Spero che in futuro, la selezione di arbitri femminili d'élite per importanti competizioni maschili sarà percepita come qualcosa di normale e non più sensazionale - sottolinea ancora Collina - Meritano di essere alla Coppa del Mondo FIFA perché si esibiscono costantemente a un livello davvero alto, e questo è il fattore più importante per noi".

Tre donne anche tra gli assistenti di gara: si tratta di Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Usa).

L'Italia è rappresentata da Daniele Orsato, dall'assistente Alessandro Giallatini, dagli addetti Var Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.