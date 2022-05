Quinto di Treviso: la storia di Giovanna e Luca, lei morta di malattia e lui suicida due giorni dopo

“In Chiesa non entravano tutti. Abbiamo dovuto aprire anche il salone dell’ex cinema per accogliere le tantissime persone che sono venute a dire addio a Giovanna. Erano circa in 600. È un duro colpo per tutta la comunità”.

È ancora provato don Stefano Bressan, parroco della Chiesa di San Giorgio, a Quinto di Treviso, dove alle 15 si è svolto il funerale di Giovanna Vanin, la 55enne morta venerdì scorso per un malore, salita alla ribalta delle cronache perché suo marito, Luca Simionato, non ha retto al dolore della perdita e ieri si è tolto la vita.

“Noi qui siamo 9 mila abitanti, ci si conosce tutti bene o male. Io sono arrivato solo un anno e mezzo fa -continua don Stefano- non sapevo molto di loro, ma qui li conoscevano tutti, soprattutto per la loro passione per le moto. Stavamo salutando già con tanto dolore Giovanna- continua il parroco- che non ci si aspettava una cosa così terribile. Oggi in Chiesa eravamo tutti sovrastati. La vita è davvero un mistero”.