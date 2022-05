La polizia elvetica indaga su 500 kg di cocaina in uno stabilimento Nespresso

500 kg di cocaina sono stati sequestrati oggi dalla polizia svizzera in uno stabilimento per la produzione di capsule della Nespresso. Lo stabilimento è quello di Romont, nel cantone di Friburgo. Gli stessi lavoratori della fabbrica hanno allertato la polizia quando hanno trovato una strana polvere bianca tra i sacchi dei chicchi di caffè provenienti dal Brasile. La polizia ha perquisito i cinque container della spedizione, arrivati lo stesso giorno via treno, e ha trovato più di 500 kg di cocaina. La sostanza, ha detto la polizia, è pura all'80% ed ha un valore sul mercato stimato in circa 50 milioni di euro, la partita sembra tutta dedicata al mercato europeo. I responsabili dello stabilimento assicurano che la sostanza non ha contaminato la produzione dell'impianto.