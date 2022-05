Trump chiede un "test cognitivo" per Biden

Donald Trump ha chiesto un "test cognitivo" per il presidente Joe Biden. Il tycoon ha lanciato la sua provocazione nel corso del comizio a Greenwood, Nebraska.



L'organizzazione dell'ex presidente ha mandato in onda un video che raccoglie i balbettii di Biden e la ormai famosa scena in cui il presidente, alla fine di un discorso, si gira per dare la mano a qualcuno che, in realtà, non c'è. Biden resta con la mano sospesa a metà e poi se ne va.



Trump ha poi scherzato con i supporter dicendo che avrebbe "molto più materiale ma non abbiamo tutto il pomeriggio".