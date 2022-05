Trump parla alla NRA, la potente lobby delle armi a due giorni dalla strage nella scuola di Uvalde

Niente armi oggi alla convention a Houston della NRA, la potente lobby del settore: le ha vietate il Secret Service a tutela dell'ex presidente Donald Trump, che interverrà nel pomeriggio (in serata in Italia), a pochi giorni dalla strage nella scuola elementare di Uvalde. Il corpo che garantisce la sicurezza delle più alte autorità statali, anche dopo che hanno lasciato la carica, avrà il pieno controllo dell'evento. Sono previste perquisizioni e controlli con il metal detector, e non ci saranno depositi per lasciare eventuali armi. Misure speciali quindi per il tycoon, che fanno discutere pensando invece ai rischi che corrono ogni giorno gli alunni delle scuole.

Alla convention era prevista anche la presenza del governatore del Texas, Greg Abbot, trumpiano di ferro che ha ideato il provvedimento che consente a tutti di possedere e portare in strada pistole e fucili senza licenza, e che, invece, ha deciso di annullare la sua presenza e di inviare solo un video.

Cosa è la NRA

La National Rifle Association of America (in acronimo NRA, in precedenza American Rifle Association) è un'organizzazione che agisce in favore dei detentori di armi da fuoco. Fu fondata a New York nel 1871 e viene considerata la più antica organizzazione per i “diritti civili” degli Stati Uniti, dove il possesso e il porto di un'arma costituisce un diritto protetto dalla Costituzione (in particolare dal secondo emendamento). Presso la sua sede vi è anche un museo dedicato alle armi da fuoco, il National Firearms Museum.

La NRA è considerata una delle più influenti lobby politiche degli Stati Uniti , considerata la sua abilità nel distribuire grandi quantità di voti alle elezioni, e le sue attività contro i tentativi di limitare la diffusione delle armi. Molte leggi sul controllo delle armi sono state fermate da questa lobby.