Il Turkmenistan ha introdotto una serie di divieti per le donne. Lo ha riferito il servizio turkmeno di Radio Liberty. Le donne non possono più indossare abiti "attillati", tingersi i capelli o sottoporsi a trattamenti di bellezza, in particolare farsi praticare interventi di chirurgia estetica al seno, ricostruzione delle unghie in gel, aumento del volume delle labbra e tatuaggio delle sopracciglia.

Anche la polizia stradale del Turkmenistan non consente ai conducenti maschi di auto private di trasportare donne se non sono loro parenti. Inoltre, le donne non possono sedersi sul sedile anteriore accanto al conducente e agli uomini tassisti è vietato prendere donne sole come passeggeri.

Secondo le fonti anonime, nelle ultime settimane dozzine di donne hanno perso il lavoro per presunte protesi mammarie inserite o labbra ingrossate. Secondo il rapporto diffuso dall’organizzazione non governativa International Planned Parenthood Federation (IPPF), il popolo turkmeno sperava che il neoeletto presidente, Serdar Berdymukhamedov, intraprendesse un percorso più progressista di suo padre, ma si sbagliava di grosso.

Dall'aprile 2022, il governo ha portato il controllo sui corpi delle donne a un livello completamente nuovo: imponendo un divieto virtuale all'aborto, autorizzando l’interruzione della gravidanza non oltre le 5 settimane dal concepimento, quando la maggior parte delle donne non sa nemmeno di essere incinta.