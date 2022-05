Twitter, primo cambiamento in arrivo: "Elon Musk sarà il Ceo"

Elon Musk assumerà temporaneamente il ruolo di ceo di Twitter per alcuni mesi, una volta terminata l'operazione di acquisizione della società.

In un documento depositato alla Sec, l'autorità di vigilanza di Wall Street, Musk ha rivelato di essersi assicurato circa 7,14 miliardi di dollari di impegni azionari da amici e da altri investitori per acquistare Twitter.

Cnbc afferma che Musk si è scelto gli investitori, tra cui Larry Ellison, co-fondatore di Oracle, che investirà un miliardo di dollari, e Honeycomb Asset Management, che ha già investito in SpaceX e si è impegnato per 5 milioni di dollari. Inoltre, secondo Cnbc, il co-fondatore di Twitter Jack Dorsey potrebbe apportare delle azioni. L'attuale Ceo di Twitter Parag Agrawal ha dichiarato lo scorso mese, in un incontro aperto con i dipendenti, che il futuro della piattaforma, sotto Musk, è incerto.