Ucraina, Denisova a Roma denuncia violenze, stupri, crimini atroci: "Forniremo le prove"

"Sessanta minorenni sono stati stuprati, centinaia hanno assistito a orrori disumani come vedere uccidere i propri familiari". "Riceviamo circa 700 chiamate al giorno e finora ci sono stati segnalati circa 43mila crimini di guerra. Tantissime negli ultimi giorni le richieste di aiuto dalla zona di Kharkiv. In un'ora due giorni fa sono arrivate dieci segnalazioni di violenze e in otto casi si trattava di minori e in due si trattava di bambini di appena dieci anni". "Ci sono adolescenti violentate dai soldati russi che sono rimaste incinte".

Nella sala Bartoloni della presidenza del Consiglio regionale del Lazio, parla Lyudmila Denisova, Commissaria dei Diritti Umani e tutto attorno a lei cala un silenzio attonito, sbigottito.

Denisova si è soffermata anche sulle ferite psicologiche, meno evidenti ma sicuramente più persistenti e insidiose. "Crimini atroci, come aver assistito a uccisioni di familiari, spingono alla disperazione e al suicidio e per questo abbiamo messo a disposizione anche una linea telefonica dedicata al supporto psicologico ricevendo già, dagli inizi di aprile, 1100 chiamate - ha spiegato -. Sono almeno 400 le persone che hanno raccontato di aver visto morire i propri cari e di questi 104 sono bambini".

Numeri che raccontano orrori senza fine per i quali Denisova chiede anche il sostegno dell'Italia per inchiodare i responsabili.

"Desidero ringraziare l'Italia perché sta sostenendo il nostro lavoro per portare a processo i responsabili di queste atrocità per quanto visto a Bucha, nelle periferie di Kiev e in tutti i territori occupati", ha aggiunto ancora Denisova nel corso del suo incontro col presidente del consiglio regionale Marco Vincenzi e col presidente della commissione affari europei e internazionali Alessandro Capriccioli.

Ad organizzare l'incontro il difensore civico del Lazio, Marino Fardelli, che ha spiegato quanto messo in campo dalla Regione Lazio in sostegno con l'Ucraina. "Abbiamo sottoscritto una petizione che promuove una difesa dei cittadini ucraini dopo i crimini di guerra denunciati" - ha detto spiegando che "sono 18357 gli ucraini rifugiati accolti nel Lazio, di cui 12mila donne e 5mila uomini: a tutti è stato rilasciato il tesserino sanitario per le prestazioni e oltre 3500 sono transitati nelle strutture alberghiere dove attualmente ne sono ospitati 2100. Inoltre oltre 170 bambini sono in cura al Bambino Gesù".

Nella delegazione ucraina sono presenti, insieme a Denisova, i componenti dello staff, Iryna Savytska, Marija Novitska e Maksym Polishchuk. "La violenza sessuale, in particolare, è usata come un'arma dall'esercito russo per deprivare il popolo ucraino della voglia di procreare e quindi di darsi un futuro. Per questo le sanzioni dei paesi occidentali come l'Italia sono importanti per il popolo ucraino", ha concluso la ombudsman ucraina che ha invitato in Ucraina il Difensore civico del Lazio non appena le condizioni di pace verranno ristabilite.

L'audizione alla Commissione Esteri della Camera

"La Russia ha deportato più di 1 milione 300 mila persone dalle città occupate. La federazione Russa sostiene che i cittadini hanno deciso volontariamente di lasciare l'Ucraina, ma in realtà si era già preparata da tempo per la deportazione. Abbiamo le prove che i centri di accoglienza per i deportati erano già presenti il 21 febbraio 2022, e che i funzionari russi avevano da tempo indicato ad ogni distretto i numeri di persone da ospitare. Adesso i nostri cittadini si trovano su tutto il territorio russo, ed è necessario farli tornare a casa". Così la commissaria del parlamento ucraino per i diritti umani, Liudmyla Denisova, nel corso di un'audizione davanti alla Commissione Esteri della Camera dei deputati. I bambini, aggiunge la commissaria, "sono costretti a studiare la lingua e la cultura russa, rovinando la loro identità nazionale".

"Putin non si fermerà"

"Le trattative sono state condotte con il bombardamento contestuale delle nostre città. Ho già trattato con la Russia in passato, e conosco Putin: lui non si fermerà se vedrà che l'altra parte è debole e fragile. Anche io vorrei un cessate il fuoco, ma la pace arriverà solo quando noi potremmo avere delle armi che potranno cacciarli via dalla Crimea. Loro capiscono solo la forza".

“Serve un tribunale come Norimberga”

"Serve un tribunale ad hoc come Norimberga per punire i responsabili e chi ha dato gli ordini". "Dobbiamo parlare e riconoscere che in Ucraina c'è un genocidio in atto. Nelle zone liberate abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di crimini di guerra quali stupri, molti su minori, che puntano a fare in modo che le donne non vogliano più avere figli, deportazioni, torture e omicidi. Abbiamo già passato diverse prove ai tribunali internazionali, e fra poco ne consegneremo di nuove per provare i crimini di guerra russi. Abbiamo assistito anche diverse persone che volevano tentare il suicidio, e anche in questi casi molti sono minori". "Da quando abbiamo istituito il telefono verde hanno chiamato più di 42mila persone dichiarando di aver subito o di essere stati testimoni di crimini di guerra. Consegneremo le prove di questo genocidio".

Domani mattina Liudmyla Denisova sarà ricevuta presso il Senato della Repubblica per un incontro con la Presidente della Commissione violenza di genere di Palazzo Madama.