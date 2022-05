Il ministro ucraino Kuleba a Davos: "Basta comprare dalla Russia"

Kuleba: “Questa è una guerra di identità”

"Putin pensa che collasseremo come Paese, ma noi non lo permetteremo, questa è una guerra per la nostra esistenza, è una guerra di identità, fra lo stato russo e il popolo ucraino", ha detto ancora il ministro degli Esteri ucraino Kuleba a Davos invitando la comunità internazionale ad agire in fretta perché il "prezzo" per alcune decisioni prese "in ritardo" è "perdita di vite e di territorio".

L'Ucraina non farà concessioni al presidente russo Vladimir Putin. “Cedere qui, fare concessioni là”, ha detto Kuleba, è una strategia fallimentare per prevenire la guerra ed è già stata usata dalle principali potenze mondiali dal 2014 al 24 febbraio 2022: "Otto anni di questa strategia hanno portato agli attacchi missilistici su Kiev e a spargimenti di sangue nel Donbass", ha sottolineato.

A una domanda sull'ingresso dell'Ucraina nella Nato ha risposto: "Ora penso ad altro, a vincere la guerra".