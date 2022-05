L'Unione Europea pensa a una missione navale per scortare il grano ucraino

Una missione navale europea per scortare il grano ucraino nel Mar Nero. A poche ore dal vertice europeo del 30 e 31 maggio a Bruxelles, è questa l'ultima ipotesi emersa per scongiurare una crisi alimentare globale ormai alle porte : si tratta di un'emergenza che sarà in primo piano sul tavolo dei leader, e figura nella bozza di conclusioni - a quanto filtra - anche se nessuna decisione operativa è ancora prevista nel testo. Tante le incognite in campo per forzare il blocco di migliaia tonnellate di grano stoccate nei silos ucraini o su navi alla fonda nel mar nero. La crisi del grano colpisce soprattutto i Paesi di Nordafrica e MedioOriente (in primis l'Egitto, che consuma 20 milioni di tonnellate di grano all'anno e che dipende moltissimo dall'Ucraina per l'importazione del cereale), e porta con sé il rischio di una nuova ondata migratoria nel mar Mediterraneo.

Nell'articolo pubblicato dalla fondazione indipendente britannica, Laura Wellesley, ricercatore senior, scrive che prima dell'invasione, "l 'Ucraina e la Russia fornivano insieme il 100% delle importazioni di grano della Somalia, l'80% di quelle egiziane e il 75% di quelle sudanesi ". A pesare sull'economia alimentare globale, sarà inoltre soprattutto il fatto che la guerra ha ridotto il raccolto di quest'anno con un impatto che si vedrà in autunno: "I campi ucraini venivano solitamente raccolti a giugno e luglio, con le esportazioni che continuano per tutta la seconda metà dell'anno - continua Wellesley - e le Nazioni Unite si aspettano che fino al 30% del raccolto normale, non venga seminato o prelevato".

Per scongiurare un disastro di dimensioni globali l'Unione Europea starebbe valutando diverse ipotesi. Le ipotesi nel vertice di Bruxelles:

Una delle opzioni sarebbe trasportare il grano via dalle zone di guerra via terra, attraverso la Bielorussia (i cui parametri del sistema ferroviario sono uguali a quelli ucraini), ma ciò vorrebbe dire da parte dell'Unione, cancellare alcune sanzioni emanate per Minsk (e sul punto non c'è unanimità).

L'altra strada è appunto quella di una missione navale congiunta - comunitaria - per scortare le navi cariche di grano nel mar Nero: un'idea che espone però ad un elevato rischio, quello di finire in contatto con le navi russe. Ed in ogni caso servirebbe il placet della Turchia - che per la Convenzione di Montreaux del 1936, è la "guardiana" dei Dardanelli e del Bosforo in tempi di guerra.

L'ipotesi della missione navale sarà una delle soluzioni di cui certamente si discuterà ad un summit sul quale non potrà non avere un peso la telefonata tra Emmanuel Macron, Olaf Scholze e Vladimir Putin, iniziativa dei due leader a cui è seguito il silenzio di Bruxelles. Nel colloquio, il presidente francese ed il suo omologo tedesco hanno detto al presidente russo che "è necessario revocare il blocco del porto ucraino di Odessa, per consentire l'esportazione di grano ucraino, ed evitare una crisi alimentare globale", così l'Eliseo in una nota.

Nella bozza di conclusioni che sarà sul tavolo dell'Unione, a quanto è filtrato, non compaiono parole come "pace" o "cessate il fuoco", ma ci si limita a continuare ad assicurare supporto militare all'Ucraina. A Bruxelles i leader europei ne parleranno anche con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed il presidente dell'Unione Africana MackySall, che interverranno in video collegamento.