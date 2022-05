Ucraina, Presidente Duma: "Giusto confiscare le aziende dei Paesi non amici"

“La Russia dovrebbe rispondere in maniera simmetrica al congelamento dei beni russi da parte di ‘nazioni non amiche’, confiscando i loro beni che si trovano in Russia, ovvero le aziende: lo afferma su Twitter il presidente della Duma (parlamento) russa, Vyacheslav Volodin.

“È giusto rispecchiare le misure verso quelle aziende in Russia i cui proprietari vengono da paesi non amici, dove misure simili sono state adottate: confiscando quelle proprietà", scrive.

"Oggi gli imprenditori russi stanno acquistando società straniere che operano in Russia, acquistando le azioni di partner che vogliono lasciare il nostro mercato. Agendo in modo civile. In base una legge nel diritto internazionale", scrive ancora Volodin, "cosa che non si può dire di un certo numero di paesi ostili: Lituania, Lettonia, Polonia e persino gli Stati Uniti, che sono semplicemente coinvolti in un furto". "A questo proposito, è corretto, in relazione a un'impresa situata nel territorio della Federazione Russa i cui proprietari provengono da paesi ostili in cui vengono prese simili decisioni, rispondere con misure speculari: confiscare questi beni", conclude il presidente della Duma, “e il ricavato della vendita sarà destinato allo sviluppo del nostro Paese”.

Il presidente della Duma ha poi minimizzato il congelamento di yacht e ville agli oligarchi: "Non sono necessari per lo sviluppo dell'economia russa".