Ucraina, procuratrice generale: a Irpin trovati 290 corpi di civili uccisi dai russi

Nella sola Irpin, vicino Kiev, sono stati trovati 290 corpi di civili uccisi dai russi, di questi “55 sono solo resti umani”. A riferirlo la procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova, ai giornalisti.

“Di questi, 40 sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco, 35 da schegge, 5 di fame. Gli altri 210 hanno ferite ancora in corso di accertamento per poter risalire alle cause del decesso”, ha detto.

In totale sono 105 i corpi che non sono stati ancora identificati. Il 70% della città, ha aggiunto, è stato danneggiato. Questi dati rappresentano il risultato della prima fase delle indagini sui crimini di guerra russi a Irpin.